توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل ورياح ناشطة ويستمر تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بشكل بسيط بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة بدءا من ارتفاعات منخفضة يزداد معها الشعور بالحر. تحذير: بسبب نشاط الهواء من المتوقع ارتفاع موج البحر يومي غد السبت لحدود المتر ونصف مما يساهم في تشكل التيارات المائية الساحبة على الشواطىء الرملية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل ونسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، ورياح ناشطة حيث يرتفع معها موج البحر وتتشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي الى رؤية سيئة

الأحد:قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل ورياح ناشطة ويستمر تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة. الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة احيانا مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 23 الى 39 درجة، في الداخل من 21 الى 39 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 60 و85 %.

– حال البحر: مائج الى هائج، ارتفاع الموج بين 1 و 1,5 متر.

– حرارة سطح الماء: 30 درجة.

المصدر: الوكالة الوطينة للإعلام