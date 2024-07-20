شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، السبت، الشهيد السعيد على طريق القدس حسن علي مهنا (أبو هادي) في بلدة جبال البُطم جنوبل لبنان.

وأنطلقت المسيرة الحاشدة من أمام منزل الشهيد، وشارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، ومسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبدالله ناصر، إلى جانب علماء وشخصيات وفعاليات، وعوائل شهداء وحشد من جمهور المقاومة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع بلدة جبال البُطم، تقدمتها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحيّة الإسلامية والفرق الكشفية، وردد المشاركون اللطميات الحسينية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا و”إسرائيل”، والمناصرة لغزة وفلسطين والمقاومة.

وأقيمت مراسم تكريميّة للشهيد السعيد على وقع موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج)، تولت فيها ثلة من المجاهدين حمل النعش الذي لف بعلم حزب الله، ثم وضعت أكاليل الزهر أمامه، لتؤدي فرقة عسكريّة من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، أمَّ بعدها الشيخ حيدر عارف عواضة الصلاة على الجثمان الطاهر، لتنطلق المسيرة مجدداً تجاه روضة الشهداء، حيث ووري الثّرى إلى جانب رفاق الدرب.

الشهيد السعيد على طريق القدس حسن علي مهنا

المصدر: موقع المنار