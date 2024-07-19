صحيفة “يديعوت أحرونوت”: ربما يستطيع نتنياهو وأعضاء الحكومة التكلم وكأنهم يفهمون ما يحدث وماذا يفعلون لكن في الواقع أي قرد في الغابة سيفعل ذلك بشكل أفضل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 19:16

صحيفة “يديعوت أحرونوت”: ربما يستطيع نتنياهو وأعضاء الحكومة التكلم وكأنهم يفهمون ما يحدث وماذا يفعلون لكن في الواقع أي قرد في الغابة سيفعل ذلك بشكل أفضل

منذ 22 mins 19 July، 2024
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