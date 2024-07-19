إعلام العدو: نتنياهو يؤجل سفره إلى الولايات المتحدة بعد ‫إستهداف طائرة هجومية لوسط تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 07:02

إعلام العدو: نتنياهو يؤجل سفره إلى الولايات المتحدة بعد ‫إستهداف طائرة هجومية لوسط تل أبيب

منذ 32 mins 19 July، 2024
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