إعلام العدو : سقوط قتيل وثمانية جرحى في هجوم الطائرة ‫المسيرة التي أصابت مبنى في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 07:02

إعلام العدو : سقوط قتيل وثمانية جرحى في هجوم الطائرة ‫المسيرة التي أصابت مبنى في تل أبيب

منذ 33 mins 19 July، 2024
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