السيد الحوثي: وحشية العدو “الإسرائيلي” في غزة هي الصورة الواضحة لسبيل المجرمين الذين أمرنا الله بالجهاد ضدهم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 17:16

السيد الحوثي: وحشية العدو “الإسرائيلي” في غزة هي الصورة الواضحة لسبيل المجرمين الذين أمرنا الله بالجهاد ضدهم

منذ 39 mins 18 July، 2024
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