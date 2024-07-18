أكسيوس: أميركا و”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية عقدوا اجتماعاً سرياً بشأن معبر رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 14:04

أكسيوس: أميركا و”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية عقدوا اجتماعاً سرياً بشأن معبر رفح

منذ 49 mins 18 July، 2024
معبر
عربي وإقليمي - فلسطين

قال موقع أكسيوس إن “الولايات المتحدة و”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية عقدوا اجتماعاً سرياً الأسبوع الماضي بشأن معبر رفح جنوب قطاع غزة”، مشيرا إلى أن “الاجتماع عقد بتل أبيب وناقش إعادة فتح المعبر كجزء من اتفاق صفقة تبادل الأسرى”.

وأضاف الموقع أن العدو أكد خلال الاجتماع الذي شارك فيه كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعارض أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في المعبر”.

وأشار إلى أن الاحتلال طلب “إرسال أفراد من السلطة إلى معبر رفح بصفة غير رسمية لكن الجانب الفلسطيني رفض”.

وفي سياق متصل، قال مندوب مصر في مجلس الأمن إن “احتلال “إسرائيل” للجانب الفلسطيني من معبر رفح أدّى إلى توقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة”.

المصدر: مواقع إخبارية

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