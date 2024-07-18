سرايا القدس: قصفنا بصواريخ (107) مقراً للقيادة والسيطرة التابع للعدو الصهيوني في محور “نتساريم” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 18:50

سرايا القدس: قصفنا بصواريخ (107) مقراً للقيادة والسيطرة التابع للعدو الصهيوني في محور “نتساريم”

منذ 34 mins 18 July، 2024
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