كتائب القسام: لهيب العبوات القسامية المتطورة التي انفجرت في جنود الاحتلال مؤخرا في طوباس وجنين وطولكرم ونابلس لن يُخمد ما دام المُحتل جاثما على أرضنا ومستمرا في عدوانه على شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 17:08

كتائب القسام: لهيب العبوات القسامية المتطورة التي انفجرت في جنود الاحتلال مؤخرا في طوباس وجنين وطولكرم ونابلس لن يُخمد ما دام المُحتل جاثما على أرضنا ومستمرا في عدوانه على شعبنا

منذ 30 mins 17 July، 2024
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