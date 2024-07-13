الجماعة الإسلامية في لبنان: ندين المجزرة “الاسرائيلية” في غزة وندعو إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 21:04

الجماعة الإسلامية في لبنان: ندين المجزرة “الاسرائيلية” في غزة وندعو إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة

منذ 46 mins 13 July، 2024
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