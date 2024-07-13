الدفاع المدني بغزة: 20 شهيداً بمجزرة الاحتلال التي ارتكبها بحق مصلين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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الدفاع المدني بغزة: 20 شهيداً بمجزرة الاحتلال التي ارتكبها بحق مصلين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
منذ 49 mins
13 July، 2024
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