الخارجية الإيرانية: الصهاينة أثبتوا أنهم لا يقفون عند أي خط احمر بالنسبة إلى القيم الإنسانية في محاولة لتغطية إخفاقاتهم الميدانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 18:30

الخارجية الإيرانية: الصهاينة أثبتوا أنهم لا يقفون عند أي خط احمر بالنسبة إلى القيم الإنسانية في محاولة لتغطية إخفاقاتهم الميدانية

منذ 40 mins 13 July، 2024
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