الخارجية الإيرانية: الصهاينة أثبتوا أنهم لا يقفون عند أي خط احمر بالنسبة إلى القيم الإنسانية في محاولة لتغطية إخفاقاتهم الميدانية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 13 2024 - 18:30
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس مسعود بزشكيان: سنبادر إلى التعاون مع دول المنطقة لإنشاء إطار إقليمي للحوار وبناء الثقة والتنمية
القوات المسلحة اليمنية: القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت في عملية مشتركة سفينة (CHARYSALIS)
الرئيس الأميركي جو بايدن: أنا الأكثر كفاءة للترشح ضد ترامب فقد ألحقت به الهزيمة مرة وقادر على هزيمته مرة أخرى
الخارجية الإيرانية: الصهاينة أثبتوا أنهم لا يقفون عند أي خط احمر بالنسبة إلى القيم الإنسانية في محاولة لتغطية إخفاقاتهم الميدانية
منذ 40 mins
13 July، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
الصين | سفينتان حربيتان روسيتان تصلان مدينة تشانجيانغ للمشاركة في مناورات بحرية مشتركة
المكتب السياسي لأنصار الله: ادعاءات العدو بشأن استهداف قيادات في المقاومة لا يمكن أن تغطي على بشاعة جرائمه
المكتب السياسي لأنصار الله: نستكنر بشدة مجازر الإبادة الوحشية للعدو وآخرها مجزرة مواصي خانيونس ومجزرة مصلى مخيم الشاطئ
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة