الخارجية الإيرانية: استهداف خيام النازحين في المناطق التي أعلنها الاحتلال آمنة جريمة جديدة في سجل جرائم الصهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2024 - 18:30

الخارجية الإيرانية: استهداف خيام النازحين في المناطق التي أعلنها الاحتلال آمنة جريمة جديدة في سجل جرائم الصهاينة

منذ 41 mins 13 July، 2024
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