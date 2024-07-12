مجلس الجليل الأعلى: يُطلب من السكان المقيمين في المستوطنات التي تم إخلاؤها تقليل الحركة داخل المستوطنات وحولها والبقاء بالقرب من المناطق المحمية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2024 - 18:34

مجلس الجليل الأعلى: يُطلب من السكان المقيمين في المستوطنات التي تم إخلاؤها تقليل الحركة داخل المستوطنات وحولها والبقاء بالقرب من المناطق المحمية

منذ 30 mins 12 July، 2024
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