وزير الثقافة: “إسرائيل” تطمع في أرض وثروات لبنان لكونه يُسقط المبرّرات الواهية لاستمرار وجودها

رأى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى على منصة “إكس” أنَّ “مشكلتنا كلبنانيين مع “إسرائيل” لا تُختصر في أنّ الأخيرة تُمثّل الباطل الذي اغتصب أرض فلسطين‬، بل وأيضًا لأنّها تطمع في أرضنا وثرواتنا وتسعى للقضاء على وطننا باعتباره بتنوّعه وعيش المعيّة فيه يُشكّل النقيض لعنصريتها ويسقط أخلاقيًا ومعنويًا المبرّرات الواهية لاستمرار وجودها في فلسطين الحبيبة”.

وأضاف الوزير المرتضى: “لهذا ترى “إسرائيل” أنَّ لا رسوخ لها في هذه المنطقة الاّ بالقضاء على النموذج اللبناني الذي يناقضها لكنها هي التي إلى زوال بإذن الله طالما بقيت فينا روحٌ حسينية تُلهمنا الوعي والثبات والوحدة وتولّد فينا العزيمة وتقودنا الى النصر الموعود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام