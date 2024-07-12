قصف مدفعي عنيف شمال غرب مخيم النصيرات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 12 2024 - 03:48

قصف مدفعي عنيف شمال غرب مخيم النصيرات

منذ 1 ساعة 12 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة