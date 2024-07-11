شركة كهرباء لبنان: عملية إفراغ بواخر الفيول أويل ستبدأ اليوم في معملي دير عمار والزهراني على ان تبدأ ساعات التغذية بالتيار اعتبارًا من فجر غد الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 11:12

شركة كهرباء لبنان: عملية إفراغ بواخر الفيول أويل ستبدأ اليوم في معملي دير عمار والزهراني على ان تبدأ ساعات التغذية بالتيار اعتبارًا من فجر غد الجمعة

منذ 14 mins 11 July، 2024
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