وزير ألماني: انتشار الذكاء الاصطناعي سيجبر ملايين العاملين على تغيير طريقة عملهم

صرح وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل بأن الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي في الشركات سيجبر ملايين العاملين في ألمانيا على تغيير طريقة عملهم.

و خلال جولة صيفية في مدينة توبينغن جنوب غرب ألمانيا، قال هايل اليوم الثلاثاء إن من الممكن على سبيل المثال أتمتة العمل المعقد في قطاعات التجارة والبنوك وشركات التأمين، وأردف: “هنا يتعين على الأشخاص إعادة توجيه مساراتهم المهنية.”

في الوقت نفسه، أوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن العمل في قطاع الصناعة سيظل متوفرا لكن الواجبات المطلوبة من العاملين هي التي تتغير.

يذكر أن نتائج استطلاع تمثيلي أجراه معهد أبحاث السوق “بيتكوم ريسيرش” أظهرت أن 41 في المئة من الأشخاص في ألمانيا غالبا ما يشعرون أن التقنيات الرقمية تفرض عليهم ضغوطا كبيرة. وأظهرت نتائج استطلاع لشركة الاستشارات “إرنست آند يونغ” أن نحو ربع السكان في ألمانيا يشعرون بالقلق حيال احتمال أن تحل أن الآلات أو التكنولوجيا محلهم.

أثناء جولته الصيفية، اطلع هايل على كيفية استخدام التكنولوجيا الفائقة في زراعة الفواكه في منطقة بادن وتطوير روبوتات الحصاد وغيرها في معهد ماكس بلانك للأنظمة الذكية في توبينغن. وقال الوزير إن من الممكن على سبيل المثال في مجال الزراعة أن يحل الروبوت محل عمال الحصاد الذين أصبح وجودهم نادرا في أغلب الأحوال مشيرا إلى أن من الممكن للربوت أن يحصد ثمار التوت بإنتاجية أعلى مقارنة بجامعي هذه الثمار.

وتابع هايل أن الشيء الصواب بوجه عام هو ” أن من المرجح ألا ينفد العمل من بين أيدينا كمجتمع في عصر الذكاء الاصطناعي، ولكنه سيكون عملا مختلفا في كثير من الجوانب”.

المصدر: dpa