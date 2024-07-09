الاحتلال يحاصر طولكرم ومخيمها وينفذ عملية عسكرية بنور شمس

واصل الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تصعيد حملته في مناطق وبلدات عدة، من بينها اقتحام آلياته العسكرية وجرافاته مدينة ومخيم طولكرم، إلى جانب احتجاز قواته صحفيين أثناء تغطيتهم اقتحام المدينة قبل أن تخلي سبيلهم.

في المقابل، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص، وسُمع دوي انفجارات ناجمة عن تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، إن أحد مقاتليها استدرج آلية عسكرية لقوات الاحتلال المقتحمة لأطراف مخيم طولكرم، ومن ثم تفجير الآلية بعبوة ناسفة.

كما أعلنت سرايا القدس – كتيبة طولكرم عن خوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

قوات الاحتلال تسحب عسكرية بعد إعطابها بعبوة ناسفة بمخيم نور شمس في طولكرم #فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/lSTDcP2HG9 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 9, 2024

وفي التفاصيل، فقد أحكمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لمدينة طولكرم، مع تواصل العلمية العسكرية في مخيم نور شمس والاقتحامات لمخيم طولكرم منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، وسط حظر للتجوال على السكان.

وأفاد شهود عيان باقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال وجرافاته الثقيلة المدينة من محورها الغربي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

وجابت دوريات الاحتلال شوارع المدينة، وتحديداً شارع مسجد المرابطين، ودوار العليمي “المحاكم”، ودوار خضوري، ومحيط مستشفى الاسراء التخصصي، وشارع نابلس، والحي الشرقي، باتجاه الأحياء المؤدية الى مخيم طولكرم.

هذا ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها الثقيلة الى جميع مداخل المدينة، وتحديداً على حاجزي جبارة العسكري، وعناب العسكري، إضافة إلى بوابة “نتساني عوز” غرب طولكرم.

كما حاصرت قوات الاحتلال مستشفيي ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي بالمدينة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدد من البنايات العالية في مختلف أحياء المدينة، في الوقت الذي اقتحمت فيه حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وسط سماع أصوات إطلاق نيران بشكل كثيف.

واحتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها للأحداث في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة، وقامت بمصادرة هوياتهم، كما أوقفت مركبة فلسطينية على دوار شويكة وقامت بتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها.

وأحدثت قوات الاحتلال تشويشاً كبيراً على شبكات الانترنت في المدينة ومخيماتها.

ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة

وارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى 9 آلاف و600 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينياً اليوم في عدة محافظات.

المصدر: مواقع إخبارية