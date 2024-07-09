عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 08-07-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة ‌17:05‌‏ استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 18:00 استهداف ‏موقع الراهب بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3- قصف مستوطنة هغوشريم ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‌‏كفرحونة.

4- ‏استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏حولا.

5- الساعة 20:15 قصف مستوطنة يسود همعليه بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏برعشيت وكفرحونة (الاعتداء الذي أدى الى تدمير المزرعة).

6- الساعة 20:40 ‏استهداف ‏تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المباشرة، كردٍّ على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏حولا.

المصدر: الاعلام الحربي