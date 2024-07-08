مصادر المنار: المقاومة الإسلامية تقصف للمرة الأولى مستوطنة “يسود هامعليه” شمال “غدوت” في الجليل الأعلى والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي ١٠،٥ كلم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 8 2024 - 23:02

مصادر المنار: المقاومة الإسلامية تقصف للمرة الأولى مستوطنة “يسود هامعليه” شمال “غدوت” في الجليل الأعلى والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي ١٠،٥ كلم

منذ 49 mins 8 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة