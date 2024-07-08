مصادر المنار: المقاومة الإسلامية تقصف للمرة الأولى مستوطنة “يسود هامعليه” شمال “غدوت” في الجليل الأعلى والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي ١٠،٥ كلم – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 8 2024 - 23:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس مسعود بزشكيان للسيد نصر الله: لقد دعمت جمهورية إيران الإسلامية دائما مقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني
كتائب القسام: إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بحي تل الهوا
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تحشدات العدو بمحور التقدم بحي تل الهوا ومركزا لقيادة العدو في محور نتساريم
العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ276 على التوالي وارتفاع حصيلته إلى 38193 شهيدًا و87903 إصابات
وزارة الصحة في غزة: 40 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
حركة حماس: نتنياهو يضع المزيد من العقبات أمام المفاوضات في الوقت الذي نقدم فيه المرونة والإيجابية لتسهيل التوصل لاتفاق
حماس: نطالب الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه كما نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف جريمة الإبادة بحق شعبنا
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعث برسالة تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه
أفيغدور ليبرمان: صعود اليسار يعني صعود كراهية إسرائيل ومعاداة السامية في العالم وأدعو اليهود بفرنسا للهجرة إلى إسرائيل
الغارديان البريطانية: حكومة حزب العمال ستقوم بإعادة دراسة المشورة القانونية بشأن بيع الأسلحة لإسرائيل وتمويل الانروا
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلونشون في تصريح عقب الانتخابات: علينا الإعتراف فورا بدولة فلسطين
الرئيس الإيراني ردا على رسالة التهنئة من الأمين العام لحزب الله: مع تحياتي وشكري وصلتني رسالتكم المحبة بعد انتخابي رئيسا
كتائب القسام: تفجير عبوة "رعدية" مضادة للأفراد في قوة صهيوينة مكونة من 6 جنود في حي تل الهوا وإيقاعهم بين قتيل وجريح
سرايا القدس: فجرنا آليتين عسكريتين بعبوات أرضية مزروعة مسبقا بمحور التقدم في حي تل الهوا في جنوب غرب مدينة غزة
سرايا القدس: قصفنا مع كتائب أبو علي مصطفى مقر قيادة عمليات العدو في موقع "ناحل عوز" العسكري برشقة صاروخية من نوع 107
حركة المجاهدين الفلسطينية: ندعو إلى تصعيد عمليات المقاومة من كل الجبهات ضد العدو الصهيوني الغاشم ومصالحه
القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية بطائرات مسيرة ضد هدف حيوي في أم الرشراش
القوات المسلحة اليمنية: العملية حققت هدفها بنجاح وتأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو
مراسل المنار: انتشال 5 شهداء قرب "مسجد بلال" داخل حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
هنية للرئيس بزشكيان: نثق بفخامتكم في المضي بنهج الوحدة الإسلامية ونصرة قضية أمتنا المركزية وإسناد شعبنا ومؤازرته
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين هنأ في اتصال هاتفي نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بالفوز في الانتخابات
الكرملين: الرئيسان الروسي والإيراني أعربا عن استعدادهما للعمل لتطوير التعاون المتبادل في المجالات كافة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنأ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان: نقدر العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني
السيسي للرئيس بزشكيان: انتخابكم يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرتكم على خدمة بلادكم وقيادتها نحو الرخاء والتنمية
الغارديان: حكومة حزب العمال قد تلغي طلب لندن تأجيل إصدار مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية بحق غالانت ونتنياهو
الرئيس الأميركي جو بايدن: أجريت محادثات مكثفة مع قادة الحزب الديمقراطي ورؤساء لجان الكونغرس بخصوص استمرار ترشحي
بايدن: ملتزم بالبقاء مرشحا في الانتخابات الرئاسية 2024 وأنا أفضل مرشح لإلحاق الهزيمة بترامب ولن أذهب لأي مكان
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
مصادر المنار: المقاومة الإسلامية تقصف للمرة الأولى مستوطنة “يسود هامعليه” شمال “غدوت” في الجليل الأعلى والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي ١٠،٥ كلم
منذ 49 mins
8 July، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
هنية يحذر من التداعيات الكارثية للعدوانية الصهيونية في غزة وانعكاساتها على المفاوضات
شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
عملية مشتركة جديدة للقوات اليمنية مع المقاومة العراقية استهدفت هدفاً حيوياً في “ايلات” المحتلة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة