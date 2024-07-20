تقدم حزب الله “من الشعب اليمني الحر والشريف، شعب الإباء ورفض الضيم، ومن قيادته الشجاعة ‌‏والحكيمة ومن عوائل الشهداء والجرحى بأسمى آيات العزاء بالشهداء الأبرار الذين سقطوا ‌‏على طريق القدس انتصاراً لشعبنا الفلسطيني المظلوم واسناداً لمقاومته الشريفة ‌‏والصامدة”.

وأكد حزب الله أن “العدوان الصهيوني الغادر على اليمن وبالحماية والدعم الأمريكي التام هو استكمالٌ ‌‏للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وللحصار المتواصل والمستمر من سنوات طويلة”.

وشدد حزب الله على ان العدوان “‏وهو تأكيدٌ لا لبس فيه عن الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها ‌‏العظيم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني”، وقال “إننا على ثقة تامة أن العدوان لن يفت في ‌‏عضد هذا الشعب وقيادته بل سوف يزيده قوة وعزيمة ومضياً في هذا الطريق الشاق ‌‏والدامي والموصل بشكل حتمي إلى انتصار المقاومة”.

وأضاف حزب الله في بيان “إننا نعتقد ان الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها العدو الصهيوني هي إيذان بمرحلة ‏جديدة ‏وخطيرة من المواجهة بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمتها”.

وأكد حزب الله “لدينا الثقة ‏الكاملة ‏بأن القيادة اليمنية بما تمتلك من معرفة وشجاعة وقوة قادرة على اتخاذ الخطوات ‏المناسبة ‏والضرورية لِردع هذا العدو وحلفائه الاقليميين والدوليين”. وجدد حزب الله التأكيد “اننا نقف بقوة ‏إلى جانب ‏الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه البطولي والتاريخي إلى ‏جانب ‏فلسطين وشعبها ومقاومتها”.

وتعرضت مدينة الحديدة السبت لعدوان أمريكي صهيوني غاشم استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة غربي اليمن. واستهدفت الغارات منشآتي تصدير النفط والغاز في ميناء الحديدة، ما أدى إلى اشتعال النيران بكثافة، وتصاعد الدخان بشكل كثيف، حيث شوهد من مسافات بعيدة.

وتأتي هذه الغارات العدوانية بعد يوم من قيام القوات المسلحة اليمنية باستهداف مدينة “يافا” المحتلة عبر طائرة مسيرة اخترقت دفاعات العدو الصهيوني، وأوقعت فيه عدد من القتلى والجرحى. وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون، اثر هذا القصف أمريكي صهيوني على مدينة الحديدة.

المصدر: موقع المنار