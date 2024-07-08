حركة حماس: نؤكد أن العدو الذي يمارس أبشع صور العدوان بدعمٍ مطلق من الإدارة الأمريكية لن يفلح في إخضاع شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 16:16

حركة حماس: نؤكد أن العدو الذي يمارس أبشع صور العدوان بدعمٍ مطلق من الإدارة الأمريكية لن يفلح في إخضاع شعبنا

منذ 1 ساعة 8 July، 2024
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