سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تحشدات العدو الصهيوني في محور التقدم بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 16:16

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تحشدات العدو الصهيوني في محور التقدم بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 8 July، 2024
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