جيش العدو: إصابة 23 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية بينهم 17 أصيبوا في معارك غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 14:28

جيش العدو: إصابة 23 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية بينهم 17 أصيبوا في معارك غزة

منذ 51 mins 8 July، 2024
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