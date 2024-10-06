كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محاور التوغل شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 11:52

كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محاور التوغل شمال قطاع غزة

منذ 8 mins 6 October، 2024
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