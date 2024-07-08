كتائب القسام: نزف إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية الشهيد القائد أحمد رشاد أبو الهيجاء “أبو دجانة” الذي ارتقى مساء الأحد متأثراً بجراحه التي أصيب بها بقصف جوي غادر من طائرات الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين قبل أيام ليلتحق بإخوانه الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 01:18

كتائب القسام: نزف إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية الشهيد القائد أحمد رشاد أبو الهيجاء “أبو دجانة” الذي ارتقى مساء الأحد متأثراً بجراحه التي أصيب بها بقصف جوي غادر من طائرات الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين قبل أيام ليلتحق بإخوانه الشهداء

منذ 33 mins 8 July، 2024
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