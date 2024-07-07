غانتس: إعادة “مختطفينا” مقابل ثمن مؤلم وصعب قرار صائب واستراتيجي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 00:38

غانتس: إعادة “مختطفينا” مقابل ثمن مؤلم وصعب قرار صائب واستراتيجي

منذ 1 ساعة 6 July، 2024
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