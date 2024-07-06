كتائب الاقصى: قصفنا تموضعات لجنود وآليات العدو في محور  ‫نتساريم وحي الشجاعية بقذائف الهاون وصواريخ 107 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 09:22

كتائب الاقصى: قصفنا تموضعات لجنود وآليات العدو في محور  ‫نتساريم وحي الشجاعية بقذائف الهاون وصواريخ 107

منذ 14 mins 6 July، 2024
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