توضيح من العلاقات الاعلامية في حزب الله

قالت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان لها مساء الجمعة “عرضت قناة mtv في نشرتها المسائية بتاريخ 5 تموز 2024تقريرا عن لقاء سماحة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع نائب مدير الإستخبارات الألمانية مليئًا بالأكاذيب والمعلومات المختلقة التي لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله “اقتصر النقاش خلال اللقاء على التداول العام حول الأوضاع في غزة وجنوب لبنان، ولم يتم الحديث بتاتًا عن أي ترتيبات ولا عن أي صيغة مستقبليّة للوضع في الجنوب كما ورد في التقرير”، وتابعت “كما يهمنا التأكيد أن اللقاء حصل بالتنسيق المباشر بين الطرفين ومن دون وسيط”.
المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله