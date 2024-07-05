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July 5 2024 - 23:58

توضيح من العلاقات الاعلامية في حزب الله

منذ 10 mins 5 July، 2024
علم حزب الله
لبنان

قالت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان لها مساء الجمعة “عرضت قناة mtv ‌‏في نشرتها المسائية بتاريخ‌‎ ‌‏5‎‎ تموز ‎ ‏2024تقريرا عن لقاء سماحة نائب الأمين ‏العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع نائب مدير الإستخبارات الألمانية مليئًا بالأكاذيب ‏والمعلومات المختلقة التي لا أساس لها من الصحة”.

وأوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله “اقتصر النقاش خلال اللقاء على التداول العام ‏حول الأوضاع في غزة وجنوب لبنان، ولم يتم الحديث بتاتًا عن أي ترتيبات ولا عن أي صيغة ‏مستقبليّة للوضع في الجنوب كما ورد في التقرير”، وتابعت “كما يهمنا التأكيد أن اللقاء حصل بالتنسيق ‏المباشر بين الطرفين ومن دون وسيط”.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

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