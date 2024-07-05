مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية قصفوا يوم الجمعة مقر قيادة الفرقة 91 ‏المستحدث في ثكنة إييليت بصلية من صواريخ الكاتيوشا ردًا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 5 2024 - 22:22

مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية قصفوا يوم الجمعة مقر قيادة الفرقة 91 ‏المستحدث في ثكنة إييليت بصلية من صواريخ الكاتيوشا ردًا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة

منذ 32 mins 5 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة