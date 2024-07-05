إصابات في استهداف الاحتلال عناصر تأمين المساعدات شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 19:00
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية
اللقاء بين السيد نصر الله ووفد حماس استعرض التطورات في غزة وأوضاع جبهات الاسناد في لبنان واليمن والعراق
لجان المقاومة بفلسطين: العدو يزيد من إجرامه وعمليات الإغتيال بالضفة لانه عاجز عن المواجهة في الميدان
سرايا القدس- كتيبة جنين: قام مجاهدونا باكتشاف قوة صهيونية والاشتباك معها في منطقة حرش السعادة
سرايا القدس- كتيبة جنين: تصدينا لقوات الاحتلال في محاور القتال واستهدفنا تعزيزاتها بالرصاص والعبوات المتفجرة
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
القصر الملكي البريطاني: تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال رئيساً للحكومة البريطانية الجديدة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية استقبل الأمين العام للجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش
حركة حماس: نؤكد رفضنا لأي خطط أو مشاريع أو مقترحات تسعى لتجاوُز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة
حركة حماس: إدارة قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الفاشي شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه شعبنا وهو لن يسمح بأي وصاية
حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية كافّة إلى الضغط لوقف حرب الإبادة الصهيونية وتقديم كل سبل الدعم لشعبنا
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: هناك مفاجآت باستخدام هذه الأسلحة وأسلحة لم يُكشف عنها
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إصابات في استهداف الاحتلال عناصر تأمين المساعدات شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
منذ 1 ساعة
5 July، 2024
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