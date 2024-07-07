تقرير مصور | رعب في الشمال الفلسطيني بسبب سيناريوهات الحرب مع حزب الله

تفرض سيناريوهاتُ الحربِ مع حزب الله في الشمال الفلسطيني المحتل، واقعاً مرعباً لا يمكنُ تخيلُ مستوى تداعياتِه بحسَبِ اعلامِ العدو.

ونشرت صحيفة “اسرائيل هايوم” سيناريوهات افتراضية، ناقشها مؤتمر عقده رؤساء السلطات والحكم المحلي في مستوطنات الشمال، لكن المرعب فيها، أن لا طائل من منعها لان صواريخ المقاومة ستطال محطات الكهرباء والهاتف.

ووفق الصحيفة، فإن المؤتمر وضع لائحة الخدمات التي ستتوقف فور وقوع الحرب، وهي:

انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع

انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف

انقطاع التنبيهات بشأن إطلاق الصواريخ

انقطاع إمدادات المياه

اضطرابات في الإمدادات الغذائية

عبء على المستشفيات

إخلاء المستوطنين الى أماكن غير مجهزة ومفتوحة

هذا فعلاً مرعب للمستوطنين

المصدر: المنار