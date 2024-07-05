غوتيريش: التطور السريع للذكاء الاصطناعي يقوّض حقوق الإنسان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، من خطورة التطور السريع للذكاء الاصطناعي وتسبب ذلك في “تفاقم عدم المساواة العالمية وتقويض حقوق الإنسان” حول العالم.

جاء ذلك في كلمة غوتيريش أمام القمة 24 لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة الكازاخية أستانا.

وقال غوتيريش إن “الذكاء الاصطناعي يتقدم بشكل أسرع مما تستطيع الأطر التنظيمية مواكبته، ما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة العالمية، وتركيز الثروة في أيدي قلة من الناس، وتقويض حقوق الإنسان وزيادة التوترات العالمية”.

ولمواجهة تلك التحديات، قال إن هيئته الاستشارية المعنية بالذكاء الاصطناعي حددت 5 أولويات تتمثل في “إنشاء لجنة علمية دولية معنية بالذكاء الاصطناعي، وبدء حوارات منتظمة حول السياسات لتطوير أخلاقيات ومعايير مشتركة للذكاء الاصطناعي”.

والأولية الثالثة، “ضمان حوكمة البيانات المستخدمة لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي”، والرابعة “دعم القدرات في البلدان النامية من خلال صندوق عالمي”.

وخامسا، اقترح المسؤول الأممي إنشاء مكتب للأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي للإشراف على تلك الجهود.

وأعرب عن أمله في أن تكون “قمة المستقبل” المقرر عقدها في نيويورك في 22 و23 سبتمبر/ أيلول المقبل “نقطة تحول” في معالجة تلك التحديات العالمية الحاسمة.

وتهيئ القمة الأممية الظروف الملائمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تشمل 17 هدفا لتغيير العالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: وكالة الاناضول