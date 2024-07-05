عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 04-07-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف تموضع مستحدث لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‏كفربلوم بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ ‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة ‏وخصوصًا بلدة شبعا وإصابة امرأة مدنية.

2- قصف بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييليت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن، وذلك في إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور.

3- هجوم جوي بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييليت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة ‏دادو، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ‏ثكنة معاليه غولاني، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا، ومقر لواء غولاني ‏ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا، وذلك استكمالًا للرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور.

4- الساعة 10:55 استهداف ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل وإصابته إصابة ‏مباشرة حيث اندلعت فيه النيران، وتم تدمير أجزاء منه وإيقاع إصابات مؤكدة فيه. ‏

5- الساعة 11:00 استهداف موقع ‏المرج بصاروخ بركان ثقيل وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 11:00 استهداف موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ثقيل وإصابته إصابة مباشرة.

7- الساعة 12:15 استهداف موقع ‏بياض ‏بليدا بصاروخ بركان.‏

8- الساعة 16:30 استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع ‏المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

9- ‏استهداف ‏مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة أدميت بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه وإيقاع من فيه بين قتيلٍ وجريح، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا.

المصدر: الاعلام الحربي