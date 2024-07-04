ضابط في وحدة سلاح المدفعية التابع للمقاومة الإسلامية للمنار: نؤكد للأمين العام السيد حسن نصر الله أننا مازلنا على عهدنا الذي قطعناه معه ومازال السلاح بأيدينا وراجماتنا جاهزة للمعركة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 23:18
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سرايا القدس فجرت عبوة بآلية عسكرية وقصفت بقذائف الهاون تموضعات جنود العدو في حي الشجاعية بغزة
المتحدث باسم جيش العدو يقر بمقتل رقيب واصابة جندي بمعارك وسط قطاع غزة
مراسل المنار: شهيدان و6 اصابات بقصف صهيوني لمنزل بشارع يافا في غزة
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: هناك مفاجآت باستخدام هذه الأسلحة وأسلحة لم يُكشف عنها
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ضابط في وحدة سلاح المدفعية التابع للمقاومة الإسلامية للمنار: نؤكد للأمين العام السيد حسن نصر الله أننا مازلنا على عهدنا الذي قطعناه معه ومازال السلاح بأيدينا وراجماتنا جاهزة للمعركة
منذ 2 ساعة
4 July، 2024
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