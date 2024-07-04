المتحدث باسم جيش العدو: مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من الكتيبة 75 التابعة للواء المدرع السابع خلال المعارك شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 00:16

المتحدث باسم جيش العدو: مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من الكتيبة 75 التابعة للواء المدرع السابع خلال المعارك شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 3 July، 2024
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