المقاومة الفلسطينية تلاحق بالنار قوات الاحتلال.. وتبث مشاهد لكمين محكم في الشجاعية

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد من إيقاع مقاتليها قوة إسرائيلية متحصنة داخل بناية بكمين محكم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد مناقشة خطة الكمين على البناية التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال، ومن ثم تحرك المقاومون على أماكنهم عبر المنازل حسب الخطة الموضوعة.

واستهدفت البناية -بعد رصدها- بقذيفة “تي بي جي” (TBG) المضادة للتحصينات، حيث علت هتافات التكبير بعد مشاهدة اشتعال النيران في الشقة المستهدفة واحتراقها.

وأكمل مجاهدو القسام المهمة بإطلاق النيران من أسلحتهم الرشاشة صوب الشقة ومن بداخلها، قبل أن يقول أحد المجاهدين إنه تم تدمير الشقة بالكامل وقتل جميع من فيها، مؤكدا أنهم ينتظرون قوات النجدة لاستهدافها أيضا.

وبالفعل، تم استهداف قوات النجدة التابعة للاحتلال بقذيفة “الياسين 105” المضادة للدروع، في حين تولى بقية المجاهدين إطلاق أعيرتهم النارية على القوة.

وفي بداية الفيديو، ظهر أحد قادة القسام الميدانيين وهو يتابع سير تنفيذ الخطة -كما رسمت- مشددا على أهمية تصوير الكمين ومراحله.

واليوم الأربعاء ايضا، أعلنت القسام تمكن مقاتليها وبإسناد ناري من الهجوم على مقر قيادة عمليات قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بالأسلحة المناسبة مما أدى إلى إيقاع عدد من أفراد الموقع بين قتيل وجريح، ورصدت هبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

وقالت إنها دكت قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون .

واستهدفت كتائب القسام دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” في المخيم الغربي بحي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأمس الثلاثاء، أعلنت القسام عن قتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين بعد استهداف عناصرها قوة مكونة من 14 جنديا تحصنوا داخل أحد المنازل بحي الشجاعية.

وعرضت سرايا القدس مشاهد لاستهداف الية عسكرية صهيونية وقصف جنود وآليات العدو المتوغلين غرب رفح.

المصدر: مواقع + قناة المنار