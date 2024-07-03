اعلام العدو: اصابتان واحدة ميؤوس منها والثانية خطيرة في عملية طعن في مجمع تجاري في كرمئيل شمالي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 13:34
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تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
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اعلام العدو: اصابتان واحدة ميؤوس منها والثانية خطيرة في عملية طعن في مجمع تجاري في كرمئيل شمالي البلاد
منذ 1 ساعة
3 July، 2024
عاجل
كرمئيل
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