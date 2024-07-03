الدفاع المدني: طواقمنا تعاملت مع إصابتين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة “الكرد” في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة ونقلتهما إلى مستشفى كمال عدوان لتلقي العلاج – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 02:54

الدفاع المدني: طواقمنا تعاملت مع إصابتين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة “الكرد” في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة ونقلتهما إلى مستشفى كمال عدوان لتلقي العلاج

منذ 38 mins 3 July، 2024
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