مراسل المنار: العدو استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي البستان و الزلوطية بصاروخ موجّه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 14:40

مراسل المنار: العدو استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي البستان و الزلوطية بصاروخ موجّه

منذ 49 mins 2 July، 2024
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