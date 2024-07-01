العدوان في يومه الـ 269.. الاحتلال يكثف هجماته على الشجاعية والمقاومة تقصف غلاف غزة

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على حي الشجاعية حيث نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات على الحي الواقع شرق مدينة غزة، في اليوم الـ 269 من الحرب الإسرائيلية الدامية والمدمرة.

وخلال الساعات الماضية، وصل عشرات الشهداء إلى المستشفيات، جراء الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع مختلفة في قطاع غزة.

ونسفت المدفعية الإسرائيلية منازل عديدة بعدما شنت الطائرات الحربية غارات على تل السلطان غربي مدينة رفح.

واستهدف الطيران الإسرائيلي كذلك بلدتي عبسان وخزاعة شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

كما شهدت مناطق متفرقة من القطاع معارك ضارية حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل.

وأفرجت قوات الاحتلال عن 55 أسيرا من قطاع غزة من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

وقال سلمية عقب الإفراج عنه، إن الأسرى يمرون بأوضاع مأساوية بسبب نقص الطعام والشراب والإهانات، مضيفا أن المئات من الكوادر الطبية تعرضوا للاستهداف من قبل الاحتلال وعدد من الأسرى استشهدوا تحت التعذيب.

وأكد أبو سلمية اننا” سنعيد بناء غزة وبناء مجمع الشفاء الطبي من جديد”.

وأضاف مدير مجمع الشفاء الطبي في تصريحات له:” تركنا الأسرى الفلسطينيين في وضع مأساوي في سجون الاحتلال، والخدمة الطبية في سجون الاحتلال لا تقدم خدماتها بل تعتدي على الأسرى ما يخالف المواثيق الدولية”.

وطالب المنظمات الدولية بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاعهم المأساوية.

اطلاق نحو 20 صاروخا على غلاف غزة

قالت مصادر إسرائيلية إن دفعة صواريخ “استثنائية” استهدفت عين هشلوشا وسط غلاف غزة، وأضافت أن نحو 20 صاروخا أطلقت على بلدات المجلس الإقليمي لأشكول وسط الغلاف.

كما أفادت صحيفة معاريف بإطلاق رشقة صاروخية وصفتها بـ”غير المعتادة” على بلدات غلاف غزة، مؤكدة سماع دوي انفجارات بالمنطقة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة 7 مرات خلال 15 دقيقة.

سرايا القدس أعلنت عن قصف “كيسوفيم” و”العين الثالثة” و”نيريم” و”صوفا” و”حوليت” والمغتصبات في غلاف غزة برشقات صاروخية مركّزة رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

من جهتها ،اعلنت كتائب القسام انها تمكنت من استدراج قوة صهيونية لمنزل مفخخ تم استخدامه في عملية القنص الأخيرة شرق مدينة رفح وفور دخول الجنود للمنزل تم تفجيره وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

قوات الشهيد عمر القاسم استهدفت بقذائف الهاون قوات العدو المتوغلة في منطقة “كف المشروع” شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

من جهتها ،كتائب شهداء الأقصى قصفت تحشدات العدو المتوغلة في قاطع ‫رفح محيط القرية السويدية برشقة صاروخية وبقذائف الهاون.

المصدر: مواقع