مدير مجمع الشفاء الطبي بعد الافراج عنه: ملف الاسرى يجب ان يكون حاضراً على الطاولة في كل المفاوضات حتى تبييض السجون – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 09:36

مدير مجمع الشفاء الطبي بعد الافراج عنه: ملف الاسرى يجب ان يكون حاضراً على الطاولة في كل المفاوضات حتى تبييض السجون

منذ 12 mins 1 July، 2024
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