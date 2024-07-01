فلسطين | شهداء باستهداف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في رفح جنوب قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتداءاتها على المناطق الواقعة جنوب قطاع غزّة، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى بين الفلسطينيين.

دبابات جيش الاحتلال الاسرائيلي، توغلت في منطقة المشروع شرق رفح، وسط قصف مدفعي، حيث جرفت قوات الاحتلال منازل في منطقة الشاكوش.

واستهدفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال، أحد المواطنين في منطقة المشروع شرقي رفح بالقصف المباشر، مما أدّى الى استشهاده، وتمّ نقله الى المستشفى.

كما توغلت الدبابات في حي البرازيل الذي شهد تدمير منازل، حيث أعادت قوات الاحتلال التمركز داخله بعد أن كانت خارج الحي.

في السياق ذاته، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم أطفال، وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل عائلة زعرب بمدينة رفح، مما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفرقة. و جيش الاحتلال أحرق مسجد العودة في رفح، أحد أشهر مساجد المدينة، ودمر عددا من المرافق الملحقة به والمنازل المحيطة.

في ظل المجاعة والحصار.. المطبخ المركزي يوزع وجبات طعام على أهالي دير البلح وسط قطاع غزة

وفي ظل تزايد الوضع الإنساني الصعب وانتشار المجاعة فى مناطق قطاع غزة، يقوم المطبخ المركزي العالمي بتوزيع وجبات طعام على العائلات النازحه فى مخيمات النزوح فى مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويصطف المواطنون في طوابير طويلة، أملا في أن يحصلوا على وجبة طعام يسدون بها جوعهم خلال اليوم، في حين باتت المجاعة تهدد معظم أهالي القطاع.

ويقدم المطبخ وجبات طعام تحتوي على سعرات حرارية عالية، مثل الأرز والبقوليات وأحيانا اللحوم، حيث ان الأهالي يقتاتون بشكل شبه يومي على الخبز، من دون توفر أي شيئ آخر معه.

واشتد الحصار على قطاع غزة بعد أن سيطر الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الذي كان متنفسا في إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات.

ويشتد الحصار أكثر في شمال القطاع، الذي استشهد فيه عدد من الاطفال، نتيجة سوء التغذية والمجاعة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة والذي أدى الى استشهاد أكثر من 37 ألف شخص معظمهم من النساء والاطفال.

المصدر: وكالات فلسطينية