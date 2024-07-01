الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: يجب تفعيل المساءلة القضائية الدولية لمرتكبي هذه الجرائم امتثالًا لنظام روما الأساسي الذي أكد أن استخدام المدنيين كدروع بشرية جريمة حرب تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 01:42

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: يجب تفعيل المساءلة القضائية الدولية لمرتكبي هذه الجرائم امتثالًا لنظام روما الأساسي الذي أكد أن استخدام المدنيين كدروع بشرية جريمة حرب تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية

منذ 1 ساعة 1 July، 2024
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