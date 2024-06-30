المقاومة تستهدف ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 19:02

المقاومة تستهدف ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابةً مباشرة

منذ 10 mins 30 June، 2024
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