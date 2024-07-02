قوات العاصفة – كتيبة نابلس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الضاحية شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 17:42

قوات العاصفة – كتيبة نابلس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الضاحية شرق نابلس

منذ 54 mins 2 July، 2024
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