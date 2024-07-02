غزة | العدو يغير خططه القتالية… أين أهداف الحرب الكبرى؟

مع دخول العدوان على غزة يومه الـ270، تعرضت خان يونس لقصف عنيف أوقع شهداء وجرحى، في وقت يستعد فيه جيش الاحتلال لعملية عسكرية جديدة بالمدينة بالتزامن مع استمرار هجومه على حي الشجاعية.

يتزامن ذلك مع قول مصادر أمنية للقناة الـ12 الإسرائيلية إن ما زعمت أنه “إنجاز عسكري” في غزة بات يسمح بوقف القتال، “إن اضطرت “إسرائيل” لتحريك ملف المفاوضات”.

وأضافت أنه “بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب تقترب قوات الجيش من إنهاء المناورة البرية في قطاع غزة”، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يقدّر أنه يحتاج 4 أسابيع إضافية لإتمام العملية في رفح، على حد تعبير القناة.

وبحسب مصادر إعلامية مطلعة فإن “المقاومة تعتبر أن أي تغيير في الخطط القتالية الإسرائيلية، يتجه فيه جيش الاحتلال إلى زخم أقل من العمليات البرية، هو اعتراف بحقيقة لا يمكن تغطيتها، وهي التراجع عن أهداف الحرب الكبرى، التي أثبتت عدم واقعيتها، حيث سيجد العدو نفسه مجبراً بعد شهر أو حتى عام كامل، على التفاوض مع حركة “حماس” التي يزعم أنه انتهى من القضاء على هيكليتها العسكرية”.

ميدانياً، واصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال بعدة محاور، في وقت أعلن فيه المتحدث باسم جيش العدو مقتل جنديين وإصابة جندي من الكتيبة 121 التابعة للواء الثامن في معارك وسط القطاع.

وأقرّ الاحتلال بإصابة 4021 عسكرياً منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 2032 منذ بدء الهجوم البري على غزة في 27 من الشهر ذاته.

وفي السياق، قالت سرايا القدس إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال في محور التقدم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط قطاع غزة، حيث يتواصل القتال منذ نحو أسبوع.

هذا وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 8672 طالباً استشهدوا وأصيب 14 ألفا و583 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت إلى أن 497 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة، في حين اعتقل أكثر من 109 في الضفة.

الإبادة

القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم أدّى إلى استشهاد 17 فلسطينياً.

وشنّ طيران الاحتلال غارة على بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس. كما شنّ طيران الاحتلال غارة عنيفة غرب مدينة رفح. ووصل 8 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر الطبي إثر سلسلة من الغارات شرقي رفح وخانيونس.

#صور | نازحون يفترشون الطرقات بعد نزوحهم من المناطق الشرقية لمدينة خانيونس . pic.twitter.com/OG7PP9wKrZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 2, 2024

وشنّ طيران الاحتلال غارات على تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة. كما شنّ طيران الاحتلال عدة غارات جوية استهدفت جنوبي خانيونس. وقصف طيران الاحتلال مركز ابن القيم ومنزلًا في عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

#شاهد

فلسطيني ينقل مصاب على سرير المشفى مشياً على الأقدام من المستشفى الأوروبي شرق خانيونس إلى مشفى ناصر غرب المدينة بعد تهديدات الاحتلال.. pic.twitter.com/eo7a42OH8L — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 2, 2024

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الشبان في محيط مفترق المطاحن شمال مدينة خانيونس.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً بالمخيم الجديد داخل مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستشهد 5 مواطنين بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال المناطق الشرقية لخانيونس.

هذه المنطقة التي يدعي الاحتلال أنها منطقة آمنة ويطلب من النازحين المكوث فيها!!

آليات الاحتلال تطلق النار على الأطفال والمدنيين النازحين في منطقة المواصي برفح. pic.twitter.com/cOKHR498AM — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 2, 2024

وشنّ الاحتلال غارة جوية جديدة على مخيم النصيرات، تزامناً مع قصف مدفعي وجوي إسرائيلي في محيط شركة الكهرباء وجسر وادي غزة ومنطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعيّة شرقي مدينة غزة. وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو جلالة شمال غرب النصيرات وسط القطاع.

أونروا: 250 ألف شخص اضطروا للنزوح مجددا في خان يونس

المصدر: مواقع إخبارية