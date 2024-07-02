وسط مواجهات واشتباكات… إصابات واعتقالات بالضفة المحتلة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة بلدات ومخيمات في محافظتي نابلس والخليل أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خراباً، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات. واعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد احمد قاسم شوشة من قرية حوسان، وحسن إبراهيم نجاجرة من بلدة نحالين غربا، والشقيقين محمد طه عايش، ومحمود من قرية ارطاس جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مجدي مصطفى أبو عكر، وعمر مأمون بدير، والشقيقين فادي محمد نصر الله، ورامي، ومنذر وجيه أبو عكر، وأسيد جادو، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

واندلعت، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة قضاء نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس عبر حاجز بيت فوريك، وتوجهت صوب مخيم بلاطة، بغطاء من الطيران المسير في أجواء المنطقة.

عاجل | قوات الاحتلال تقتحم شارع القدس شرق نابلس بعد عملية قنص مستوطن قرب “هآر براخا”. pic.twitter.com/jXF9zEArBq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 2, 2024

وأفاد شهود عيان أن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال بوابل من الرصاص العبوات الناسفة محلية الصنع. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله الصالحي بعد مداهمة منزله بالقرب من دوار الاتصالات في محيط مخيم بلاطة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال إسكان الأطباء شرقي نابلس، وداهمت أحد المنازل، بينما اعتقلت القوات الشاب سيف يوسف فواز من بلدة سلواد شرق رام الله.

وفي محافظة الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي وبحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب وبلدة بيت أمر.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن مواجهات اندلعت في مخيم العروب عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين.

وأصيب شاب بالرصاص الحي في قدمه خلال المواجهات، ونقل إلى أحد المراكز الطبية للعلاج، فيما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق، وتلقوا العلاج ميدانياً.

كما أصيب طفل بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت أمر.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة مطلقة الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي في القدم، ونقل إلى عيادة طبية للعلاج.

كما أصيب عدد آخر من الشبان بحالات اختناق بقنابل الغاز، وتم علاجهم ميدانياً.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عرابة وكفر راعي، وقريتي فقوعة وفحمة قضاء جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين جعفر غسان عطية من سيلة الظهر وأوس مزاد قرارية من الفندقومية بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما، فيما اقتحمت تلك القوات بلدتي الزبابدة ورابا، وشنت حملة تفتيش واسعة.