المقاومة الإسلامية تستهدف ‏موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 19:00

المقاومة الإسلامية تستهدف ‏موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابةً مباشرة

منذ 26 mins 30 June، 2024
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